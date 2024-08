W wypadku pod Biłgorajem zginął były starosta

O zdarzeniu, do którego doszło w sobotę, 3 sierpnia wczesnym popołudniem pisaliśmy na łamach Dziennika Wschodniego.

Policja podała wówczas, że na drodze wojewódzkiej nr 835 doszło do zderzenia cieżarówki z autem osobowym. Kierowca renault nagle zjechał na przeciwny pas ruchu. Został poważnie ranny i śmigłowcem przetransportowano go do szpitala.

– Niestety, mimo wysiłków lekarz poszkodowany zmarł – mówi dzisiaj sierż. Milena Mazur z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, ale nie podaje personaliów ofiary.

Tymczasem lokalne biłgorajskie portale przekazały dziś przed południem, że chodzi o Mariana Tokarskiego, byłego starostę biłgorajskiego w latach 2010-2016. Potwierdziliśmy te informacje w dwóch źródłach.

Przypomnijmy, że Marian Tokarski był działaczem PSL, podobnie jak jego żona Genowefa Tokarska, b. wojewoda i posłanka na Sejm. W 2017 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Biłgoraja.

Policja nadal pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn wczorajszego zdarzenia.