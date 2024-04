Zabytkowy most do remontu. Będą poważne utrudnienia w ruchu

Inwestycję pod nazwą "Roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju"zrealizuje firma MOSTY Zamość - Tomasz Czyż. Bo ona wygrała przetarg i podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym, które na to zadanie warte ok. 1,1 mln złotych dostało rządową dotację, pokrywającą ok. 87 proc. kosztów.

Starostwo już ogłosiło, że za kilka dni obiekt zostanie przekazany wykonawcy. A w związku z tym mieszkacy muszą się przygotować na utrudnienia, które potrwają dłuższy czas. Wstępnie zaplanowano, że most będzie zupełnie wyłączony z ruchu od maja przez jakieś 3, może nawet 4 miesiące.

Bo do zrobienia jest sporo. Poza pracami przygotowawczymi i ziemnymi, zaplanowano np. naprawę uszkodzeń powierzchni podpór, wykonanie izolacji, położenie nowego asfaltu na samym moście i dojazdach, także odtworzenie stożków i wykonanie schodów. Całość powinna być gotowa do września tego roku.

Jak w tym czasie będą się przemieszczać zmotoryzowani?

- Zostaną wyznaczone objazdy dla pojazdów samochodowych przez ulicę Moniuszki, obwodnicą północną, ul. Al. Jana Pawła II. Piesi i rowerzyści mogą korzystać z wyznaczonej trasy ul. Stadionową, przez kładkę na rzece do ul. Bagiennej. Alternatywną trasę dla pieszych i rowerzystów stanowi ścieżka pieszo-rowerowa przebiegająca obok targowiska - informuje Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.