Zdradził go brak świateł

Do zdarzenia doszło w świąteczną noc. Policjanci z posterunku w Zwierzyńcu zatrzymali do kontroli drogowej 31-letniego kierowcę toyoty. Przyczyną kontroli była banalna jazda bez świateł. To był dopiero początek kłopotów kierowcy toyoty. Przeprowadzone przez mundurowych badanie na zawartość alkoholu wykazało, że w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu.

Huczne świętowanie dla 31-latka z gminy Zwierzyniec zakończy się fatalnie. Stracił już prawo jazdy. Wkrótce odpowie też przed sądem za popełnione wykroczenie, jak i też prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.