500 zł mandatu za sprzedaż żarówki bez paragonu. Po tym przypadku był pierwszy wniosek o ukaranie urzędnika, są kolejne

• 70 proc. przedsiębiorców w badaniu dla Polskiej Rady Biznesu uznało, że koszty ubezpieczeń społecznych są zbyt wysokie. Zgłosił pan pomysł, by składki na ZUS, poza ubezpieczeniem zdrowotnym, były dobrowolne. Jak ocenia Pan szanse wprowadzenia tych regulacji?

– Nie będzie to proste. Bardzo długo trwało przekonanie polityków, żeby wprowadzić tzw. mały ZUS, czyli składki dla tych, którym niskie obroty nie pozwalają płacić składki w pełnej wysokości. Z kolei w przypadku dobrowolności ZUS jest to zanegowanie dogmatu, który tkwił w świadomości od czasu transformacji, że ZUS musi być płacony ryczałtowo i koniec. Jest to system wyjątkowo szkodliwy, niemoralny wręcz…

• Z jakich powodów?

– Z takich, że wyrzuca Polaków, którzy chcą pracować na własny rachunek, do szarej strefy. Wręcz ich zmusza do tego. Bo jeśli ktoś prowadzi firmę, a jego dochody są równe lub niższe niż składka na ZUS, to wiadomo, że pójdzie do szarej strefy. Po drugie ten system jest niesprawiedliwy: tyle samo na ZUS płaci przedsiębiorca, którego dochód jest mały i tyle samo, dla którego 1300 zł miesięcznie nie stanowi żadnego problemu.

• Ale po wprowadzeniu dobrowolności w płaceniu składek ZUS w budżecie państwa momentalnie pojawi się olbrzymia dziura.

– My to sprawdziliśmy. Instytut Emerytalny wyliczył, że gdyby wszyscy przedsiębiorcy zrezygnowali z ZUS, to dziura wyniosłaby 12 mld zł. Ale równolegle zrobiliśmy badania, z których wynika, że 55 proc. przedsiębiorców nie wyszłoby z ZUS, co oznacza, że ta dziura byłaby już o połowę mniejsza. Podobne proporcje są w Niemczech. A nasz system jest wzorowany na niemieckim. Tam to już zostało przetestowane i działa.

• Liczy pan na to, że po wprowadzeniu dobrowolności składek ujawnią się przedsiębiorcy z szarej strefy?

– Tak, jak najbardziej. Ale istotne z mojego punktu widzenia jest to, że państwo w stosunku do swoich obywateli przestałoby być opresyjne. Bo jeśli ktoś wpada w spiralę zadłużenia wobec ZUS, bo gorzej mu idzie w biznesie, to państwo może go nawet eksmitować za długi z mieszkania. Wysoki urzędnik ZUS wyjaśnił mi , że państwo nie zabiera tych pieniędzy dla siebie, ale wpłaca je na konto eksmitowanego i wrócą one do niego w postaci emerytury. I to jest chore. Musimy to zmienić. W dużej mierze zależeć będzie to od stopnia zorganizowania się przedsiębiorców. Dzisiaj są rozdrobnieni i nie stanowią dla polityków środowiska, z którym warto się liczyć. Dlatego powołałem przy instytucji rzecznika Radę Przedsiębiorców, w której jest już 140 organizacji. W wielu sprawach zaczynają mówić jednym głosem. Mam nadzieję, że może przed wyborami politycy dostrzegą, że problemy przedsiębiorców to ważne tematy społeczne i się nad nimi pochylą.

• Od ponad roku mamy konstytucję biznesu: jest ulga w ZUS na start, domniemanie niewinności itp. A co w niej iskrzy?

– W samej konstytucji nic bym nie zmieniał, bo to jest bardzo dobry dokument. Natomiast życzyłbym sobie, by ona szybko wchodziła w życie, a wtedy sytuacja przedsiębiorców zmieniłaby się diametralnie na lepsze.