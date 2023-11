Czy na święta będziemy jeść karpia z probówki?

Dzisiaj żywność nie służy już tylko do zaspakajania podstawowych potrzeb. To również element profilaktyki, który wspiera nasze długotrwałe życie, zapewniając przy tym korzyści ekonomiczne dla sprzedawców i kupujących. O szansach i wyzwaniach w tym obszarze debatowali naukowcy i przedsiębiorcy podczas konferencji Lub Tech Smart Food 2023.

- Jesteśmy na styku nauki i biznesu. Nie da się projektować żywności bez zaawansowanych badań, ale też wymagań rynku – mówi Adam Waśko, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. - Badania idą za trendami, które są ważne dla młodego pokolenia. Jednym z nich jest poszukiwanie zamienników białka zwierzęcego, co się wiąże z aspektem zero waste i całego problemu środowiskowego. Dla ludzi ważny jest również aspekt etyczny. Chcemy, aby produkowana żywność chroniła nasze zdrowie przez wiele lat. Cukrzyca, otyłość to są bolączki współczesnej cywilizacji i na to też trzeba odpowiadać – mówi.

Wśród obecnych trendów na rynku spożywczym są m.in. zamienniki białka zwierzęcego. Według naszego rozmówcy zmierza to w stronę produkowania żywności w laboratorium, czy drukowania jej w drukarce 3D. W niezbyt odległej przyszłości w naszym menu może zagościć chociażby karkówka z probówki. Mięso in vitro nie jest bowiem już czymś obcym u Japończyków, czy Amerykanów. W ostatnim czasie doganiają ich Niemcy, którzy chcą wprowadzić do sprzedaży parówki z wykorzystaniem mięsa z probówki. My na takie przysmaki musimy jeszcze poczekać.

- Innowacje nie są jednak dla nas czymś obcym – zauważa A. Waśko. – Zaprojektowaliśmy na uczelni żelki, które mają chronić człowieka przed chorobami. To preparat polifenolowy, który składa się z roślin uprawianych przez naszą jednostkę. Obecnie wdrażamy je do sprzedaży.

Uczelnia rozwija również innowacyjne technologie w przemyśle mleczarskim. Nowe wyroby mleczne mają służyć zdrowiu, ale też odpowiadać na potrzeby różnych osób.

- To mogą być produkty dla osób budujących mięśnie, dla aktywnych fizycznie, czy dla osób starszych, które mają problem z utratą mięśni. Dedykujemy je poszczególnym grupom. Mogą to być też produkty niskocukrowe, czy z pewnymi zamiennikami prozdrowotnymi, które będą nas chronić chociażby przed chorobami cywilizacyjnymi. U nas na uczelni to wszystko powstaje – mówi prof. Bartosz Sołowiej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Konferencja dotycząca nowych rozwiązań w branży spożywczej to okazja do rozmów i wymiany doświadczeń wśród różnych środowisk. Warto również pamiętać, że zdrowie oraz żywność funkcjonalna to specjalizacje Lublina wpisane do nowej Strategii Lublin 2030.

Jak mówi Marzena Strok-Sadło z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin: