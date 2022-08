Takiej inwestycji w regionie jeszcze nie było. Ma kosztować 5 miliardów złotych

W środę w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie został podpisany w tej sprawie list intencyjny między samorządowcami, przedstawicielem inwestora i reprezentantem Politechniki Lubelskiej. Park, który ma być „naturalnym klimatycznie parkiem przemysłowym, rolniczym i naukowym” ma powstać na terenie pomiędzy obecną specjalną strefą ekonomiczną, a Fabryką Łożysk Tocznych.

– To jest kilkadziesiąt hektarów na terenie miasta i kilkaset na terenie gminy wiejskiej – wyjaśnił Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – Oczywiście jeśli chodzi o nabywanie tych terenów to jest pewien proces, ponieważ obecnie w przeważającej większości są to tereny stanowiące własność prywatną. Ale zarówno my jak i gmina podejmujemy działania, aby były to tereny typowo inwestycyjne.

– Nasze proekologiczne działania dotyczące wykorzystania naturalnych źródeł energii trwają już od kilkunastu lat – zwrócił uwagę Mirosław Chapski, wójt gminy Kraśnik. – Byliśmy pionierami jeśli chodzi o fotowoltaikę i o budowę farmy wiatrowej. Teraz szykowana jest kolejna inwestycja dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej, która nie będzie jedyna. Będzie ich kilka (w tym jedna przedsiębiorcy z Kraśnika – red.).

– GreenZero Park to jest coś co ma pokazać, że będzie można uczestniczyć w tzw. transformacji energetycznej, czyli budowaniu zielonego ładu, który swoim zasięgiem w pewnej perspektywie ma objąć cały kraj, Europę, a później może, jeśli dadzą radę nasi następcy, też cały świat – akcentował Jarosław Stawiarski, pochodzący z Kraśnika marszałek województwa lubelskiego, który podkreślił, że cieszy się, że może uczestniczyć w tak nowatorskim przedsięwzięciu.

– Na początek projektowane zatrudnienie będzie na poziomie od 300 do 500 miejsc pracy, w dalszej kolejności nawet tysiąc – zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciel inwestora Bruno Koschoreck, prezes Fundacji GreenZero, kolejny z sygnatariuszy listu. – Członkowie rady nadzorczej liczą, że inwestycja rozpocznie się w ciągu ok. 3,4 lat.

Zaplanowana inwestycja opiera się na "ścisłej współpracy z Politechniką Lubelską".