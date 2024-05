33 świeczki na torcie nadbużańskich pograniczników

Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Polskich Służb Granicznych, znajdującym się na terenie Komendy NOSG oraz msza święta w kościele pw. Świętego Kazimierza w Chełmie. Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta SG był uroczysty apel na placu w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie. Podczas apelu miało miejsce ślubowanie 56 nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG oraz wręczenie odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowani na wyższe stopnie służbowe.

Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczonych zostało 19 osób, Medalem za Długoletnią Służbę – 18 osób, Odznaką Straży Granicznej – 26 osób oraz Odznaką Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – 15 osób.

W Nadbużańskim Oddziale SG na wyższy stopień służbowy awansowało łącznie: 11 funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 92 funkcjonariuszy w korpusie chorążych i 224 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Z okazji święta funkcjonariusze pokazali defiladę pododdziałów. Odbył się również plenerowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz pokaz sprzętu. Obchody rocznicy zakończył piknik rodzinny z licznymi atrakcjami dla dzieci.

Tegoroczne uroczystości zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który miał miejsce na Placu Dr. E. Łuczkowskiego w Chełmie. W programie koncertu znalazły się znane i lubiane przeboje, autorstwa m. in. Włodzimierza Korcza czy Zbigniewa Wodeckiego.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie to największy oddział SG w Polsce. Strzeże nie tylko granic Rzeczpospolitej Polskiej, lecz także granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen, czyli obszaru, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone, jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej przed przedostaniem się do Europy osób, których pobyt mógłby stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i obronności. To na barkach funkcjonariuszy m. in. naszego oddziału spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie ładu i porządku przez osoby przekraczające granicę.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467,57 km (z czego niemal 400 km stanowi granica na rzece Bug), obejmując strefą swego działania obszar województwa lubelskiego. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy na co dzień zaangażowani są ochronę granicy RP z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju.

Gospodarzem święta był komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor.