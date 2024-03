Był tak pijany, że nie mógł ruszyć z miejsca

Początkowo podejrzewano, że kierowca zasłabł. Jednak gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze prawda okazała się zupełnie inna.

— Po przeprowadzonych na miejscu badaniach lekarskich, które nie potwierdziły nagłych kłopotów ze zdrowiem, policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Okazało się, że miał ponad 3,6 promila alkoholu w organizmie. W związku z tą sytuacją został zatrzymany, a jego samochód tymczasowo zajęty — przekazuje komisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Najprawdopodobniej dzisiaj 57-letni chełmianin usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz co najmniej 3 letni zakaz kierowania pojazdami, a także poważne konsekwencje finansowe.