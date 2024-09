Była ścigana 6 listami gończymi. Teraz trafi do więzienia

Narodowe Czytanie w Lublinie

Już w najbliższą sobotę 7 września w Lublinie odbędzie się Narodowe Czytanie. Do spędzenia wspólnie czasu przy literaturze zapraszają biblioteki miejska i wojewódzka oraz Ogród Botaniczny UMCS. Wydarzenie to jak co roku objęte jest patronatem pary prezydenckiej.