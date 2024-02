Ceny zrobiły swoje. Miejska Stacja Paliw cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Budowa bezobsługowej stacji paliw na dawnym placu manewrowym PKS okazała się strzałem w „10”. Do 31 stycznia paliwo kupiło na niej już ponad 6 tysięcy klientów. Najczęściej tankują od 100 zł do 250 zł, co odpowiada od 16 do 41 litrów danego paliwa. Największy ruch na stacji panuje w ciągu dnia oraz do wczesnych godzin wieczornych.

– Zainteresowanie jest dużo większe niż przewidywaliśmy – przyznaje Jakub Oleszczuk, prezes Zarządu MPGK Chełm, miejskiej spółki, która wybudowała oraz prowadzi stację i dodaje, że cieszy się ona dużą popularnością zarówno wśród chełmian ale również wśród dużej liczby przyjezdnych.

Tak pisaliśmy o otwarciu:

>>>>> Miejska stacja w Chełmie już działa





Miejska Stacja Paliw od początku szczyci się, że ma najniższe ceny w mieście. W środę pod postem na profilu prezydenta Jakuba Banaszka na Facebook dot. stacji jeden z mieszkańców napisał, że nie jest już jednak najtańsza w mieście jeśli chodzi o „95”.

– Z moich informacji wynika, że mamy najniższe ceny, niższe nawet o kilkanaście groszy. Wczoraj tylko jedna stacja w mieście miała ON i Pb95 cenę równą z nami, co nie jest niczym złym. Miejska Stacja ustabilizowała rynek paliw z korzyścią dla mieszkańca – cieszy się prezes Jakub Oleszczuk i zaznacza, że w Lublinie dzisiaj ceny były nawet do 50 groszy wyższe niż w Chełmie.

MPGK zapowiada, że Miejska Stacja Paliw w Chełmie będzie się rozwijała. Pod koniec lutego nastąpi uruchomienie punktu gastronomicznego Imbryk Bistro przez prywatnego przedsiębiorcę. Spółka planuje również uruchomienie własnej ładowarki dla samochodów elektrycznych.

Ceny na Miejskiej Stacji Paliw w Chełmie

31 stycznia 2024

Pb 95 - 6,04 zł

Pb 98 - 6,49 zł

ON - 6,24 zł