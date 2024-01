Chełm walczy o tytuł Świetlnej Stolicy Polski! Finałowe głosowanie już się rozpoczęło

16 miast-kandydatów rywalizuje o symboliczny tytuł i dodatkową pulę nagród w postaci bonu na sprzętu AGD i instalację fotowoltaicznej o łącznej wartości 40 tys. zł. Zestaw do produkcji własnej energii zostanie zamontowany przez Energę Obrót we wskazanej przez laureata samorządowej instytucji pomocowej, takiej jak np. dom dziecka, dom spokojnej starości czy noclegownia dla osób bezdomnych. Dodatkowo, jedno z miast otrzyma wyróżnienie specjalne w postaci audytu energetycznego, który przeprowadzi spółka Energa Oświetlenie.

Głosować można codziennie od 17 do 30 stycznia – szczegóły na stronie SwiecSie.pl.

Oprócz Chełma o tytuł walczą:Bielsko-Biała (woj. śląskie), Damnica (woj. pomorskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Kalwaria Zebrzydowska (woj. małopolskie), Kluczbork (woj. opolskie), Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Łomża (woj. podlaskie), Starachowice (woj. świętokrzyskie), Wschowa (woj. lubuskie), Płock (woj. mazowieckie) oraz Łódź i Poznań

Ponad 20 tys. zł w nagrodach dla mistrzów świetlnej fotografii

Plebiscytowi miast tradycyjnie towarzyszy konkurs dla miłośników pełnych światła i świątecznego klimatu fotografii.

Na autorów najwyżej ocenionych prac czekają nagrody indywidualne w postaci bonów na sprzęt RTV i AGD o łącznej wartości przekraczającej 20 tys. zł. Jury pod przewodnictwem fotografki Lidii Popiel przyzna Grand Prix o wartości 2 tys. zł oraz 25 wyróżnień w każdej kategorii tematycznej (5 x 1 tys. zł dla zdobywców pierwszych lokat, 20 x 500 zł dla zdobywców miejsc 2-5). Ponadto nagrodzeni zostaną trzej autorzy, którzy uzyskają najwięcej punktów w głosowaniu internautów (bony o wartości 2 tys. zł, 1,5 tys. zł, 1 tys. zł). Zdjęcia do konkursu zgłaszać można do 28 stycznia, a wyniki zostaną ogłoszone do końca miesiąca.