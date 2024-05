Chełm. Zaatakował tłuczkiem, ma zarzut usiłowania zabójstwa

- Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny i uderzeniu go tłuczkiem w głowę. Wszystko miało miejsce na terenie parku w Dubience. Ze wstępnych ustaleń policjantów i zeznań świadków wynikało, że 26-latek bez powodu najpierw kopnął w plecy przechodzącego alejką mężczyznę, następnie leżącego kopał po ciele, a na koniec uderzył go tłuczkiem w głowę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia - sierżant sztabowy Angelika Głąb-Kunysz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Jeszcze tego samego dnia, policjanci z komisariatu w Dorohusku zatrzymali 26 letniego napastnika. Miał przy sobie tłuczek, którym zaatakował w parku. Tłumaczył, że nosi go w celach samoobrony. Podczas przesłuchania nie wyjaśnił okoliczności swojego działania.

- W piątek podejrzany został doprowadzony do prokuratury gdzie przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania średniego uszkodzenia ciała. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności - dodaje sierż. szt. Angelika Głąb-Kunysz.