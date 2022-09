Chełm. Będą zmiany nad jeziorem Glinianki

Na ostatniej sesji chełmscy radni zdecydowali o przesunięciu pieniędzy między innymi na ten cel.

– Zabezpieczyliśmy środki na przygotowanie projektów, które zostaną zgłoszone jako strategiczne do nowej perspektywy unijnej. Jeden z nich to modernizacja Glinianek. Kiedy realizacja? Projekt powinien być gotowy do przyszłego roku, a ponieważ jest to projekt strategiczny to pozakonkursowy. Czyli realnym jest rozpoczęcie prac w przyszłym roku – informuje prezydent Jakub Banaszek.

Warto podkreślić, że to pierwszy krok w kierunku modernizacji zbiornika i towarzyszącej mu infrastruktury. Dopiero po otrzymaniu dokumentacji magistrat będzie ubiegał się o dofinansowanie na realizację inwestycji.