Miliony na chełmską komunikację. Odnowią zajezdnię, wiaty, przystanki

Miasto Chełm zdobyło unijne wsparcie finansowe na modernizację zajezdni w kwocie 44 mln zł. Obecnie trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie.

- Bez tych pieniędzy nie byłoby możliwe przeprowadzenie takiej inwestycji lub byłaby ona przełożona w czasie, ponieważ samorząd jednorazowo nie dysponuje takimi środkami - przyznaje Damian Zieliński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chełm.

Plan tej inwestycji przewiduje m.in.:

modernizację zajezdni przy ul. Okszowskiej 41 , poprzez m.in. budowę budynków oraz infrastruktury niezbędnej do obsługi autobusów wodorowych,

, poprzez m.in. budowę budynków oraz infrastruktury niezbędnej do obsługi autobusów wodorowych, budowę pętli autobusowych wraz z budową pomieszczeń socjalnych dla kierowców wyposażonych w sanitariaty ( Ceramiczna, ul. Karłowicza, ul. Zawadówka ),

), modernizację przystanków komunikacji miejskiej , w tym m.in.: budowa i przebudowa zatok postojowych, peronów przystankowych, budowa zielonych przystanków, wymiana wiat przystankowych,

, w tym m.in.: budowa i przebudowa zatok postojowych, peronów przystankowych, budowa zielonych przystanków, wymiana wiat przystankowych, urządzenie terenów zielonych przy przystankach autobusowych.

W ramach mobilnej komunikacji w mieście zostanie także rozbudowany działający już System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, którego zadaniem jest m.in. informowanie o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów za pomocą tablic przystankowych.

Do realizacji inwestycji zgłosiły się trzy firmy. Jedna z nich, która zostanie wybrana do wykonania zadania, będzie miała 19 miesięcy na ukończenie projektu, nie później jednak niż do końca marca 2026 roku.

Chełm postanowił przeprowadzić remont bazy autobusowej w związku z planowaną dostawą 26 autobusów wodorowych. Zgodnie z umową ZE PAK – PCE Polski Autobus Wodorowy oraz Grupa Polsat Plus ma dostarczyć je do końca przyszłego roku.

Zakup nowoczesnych pojazdów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100,4 mln zł. Nowe autobusy zastąpią większość pojazdów, którymi obecnie dysponują Chełmskie Linie Autobusowe.