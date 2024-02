Chełm: Jakub Banaszek powalczy o reelekcję

– Szanowni Państwo, w nadchodzących wyborach samorządowych będę ubiegał się o Wasze ponowne zaufanie, startując na urząd Prezydenta Miasta Chełm – zapowiedział w czwartkowe przedpołudnie na swoim profilu na facebooku Jakub Banaszek i poinformował, że do Państwowej Komisji Wyborczej został już zgłoszony Komitet Wyborczy Wyborców Jakuba Banaszka Chełmianie, który wystawi kandydatów do Rady Miasta Chełm.

– Dziękuje mieszkańcom Chełma za zaufanie, którym obdarzyliście mnie w 2018 roku i powierzenie mi wyjątkowej, zaszczytnej funkcji prezydenta miasta. Państwa wsparcie pozwoliło rozpocząć historyczną zmianę naszego miasta z rekordowa ilością inwestycji, stabilnym budżetem i realizacja przedwyborczych obietnic – napisał prezydent.

Jakub Banaszek przypomniał, że w 2018 roku został najmłodszym prezydentem miasta w Polsce. Miał zaledwie 27 lat.

– Wielu miało obawy, że będę sterowany przez bardziej doświadczonych polityków, co nie tylko się nie wydarzyło, ale ogromnie rozczarowało tych, którzy tak myśleli. Przez ostatnie 5 lat każdego dnia dawałem z siebie wszystko, aby Chełm być lepszym miejscem do życia, aby żadne lokalne intrygi, interesiki nie znajdowały poklasku. To się udało, choć wielu nie może się z tym pogodzić – przyznał.

Prezydent Banaszek podkreślił, że chociaż miniona kadencja była szczególnie trudna, miasto mierzyło się z historycznymi problemami finansowymi, wybuchła pandemia COVID, a w końcu wojna na Ukrainie – miejskie podatki nie zostały podniesione, obniżono podatki od środków transportowych, rolnych, wprowadzono bezpłatną komunikację i rozpoczęto warty już 1,5 mld program inwestycyjny, z perspektywą do 2 mld złotych.

Dodał, że miasto postawiło na dialog, którego efektem jest największa w historii ilość konsultacji społecznych, bezpośredni kontakt, ale przede wszystkim na dobra współpracę rządu i samorządu.

– Kandydat na prezydenta, kiedy zostaje już wybrany staje się prezydentem wszystkich mieszkańców i ma obowiązki względem wszystkich. Niezależnie od poglądów, wyznania. Przez całą kadencję to przesłanie było mi bliskie, o czym świadczą podejmowane działania – napisał Jakub Banaszek i podziękował wszystkim współpracownikom, którzy mu tym pomagali i pomagają. Choć jak sam przyznał, jako szef ma trudny charakter, ale to wszystko co robi, robi w interesie miasta i jego mieszkańców.

– 7 kwietnia mieszkańcy Chełma zdecydują o tym, jakiej przyszłości chcą dla miejsca, w którym żyjemy. Pierwsza kadencja była ukierunkowana na ustabilizowanie sytuacji finansowej miasta, spółek, realizacji kluczowych obietnic wyborczych, rozpoczęcia długo wyczekiwanych inwestycji drogowych, pozyskania rekordowej ilości środków, przygotowania założeń pod budowę nowych ciągów komunikacyjnych, EuroParku, a także zbudowania procesu konsultacji społecznych i przygotowania dokumentów strategicznych i dokumentacji technicznych. To nie koniec, bo najlepsze dopiero przed nami. Największe inwestycje, szczególnie te dotyczące miejsc pracy i gospodarczej sfery naszego miasta. O tym, czy będę miał szansę je realizować zdecydujecie Państwo 7 kwietnia. Proszę o zaufanie i wsparcie – zakończył Jakub Banaszek.

Jutro o godz. 18 w sali Szkoły Muzycznej przy ulicy Hrubieszowskiej odbędzie się konwencja wyborcza Stowarzyszenia "Chełmianie".

Kandydaturę Jakuba Banaszka na prezydenta Chełma poprze Prawo i Sprawiedliwość. – Miał nasze poparcie do tej pory, był naszym prezydentem i to się nie zmienia – mówi poseł Dariusz Stefaniuk i dodaje, że w poniedziałek zbiera się zarząd wojewódzki PiS, który decyzję o poparciu ogłosi oficjalnie.

W wyborach samorządowych, które zaplanowano na 7 kwietnia (I tura, druga odbędzie się dwa tygodnie później) w Chełmie o urząd prezydenta oprócz Jakuba Banaszka ubiegać się będzie także 34-letni przedsiębiorca Łukasz Krzywicki, kandydat Platformy Obywatelskiej.