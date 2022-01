Jest dworzec PKS, ma powstać superbiurowiec

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie założona we współpracy z należącą do Agencji Rozwoju Przemysłu spółką Operator ARP. Jej kapitał początkowy wyniesie 2 mln zł. Wkład miasta to 100 tys. zł, pozostałą część kwoty wyłoży drugi z udziałowców.

– W drugim etapie realizacji przedsięwzięcia wniesiemy do spółki aportem grunty, a agencja pokryje koszty budowy budynku – zapowiada Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji w chełmskim Urzędzie Miasta.

Chodzi o teren dawnego dworca autobusowego u zbiegu ulic Lwowskiej i Armii Krajowej. W maju tego roku samorząd odkupił nieruchomości należące do kończącego działalność PKS Chełm. Władze miasta pomysł na zagospodarowanie tego miejsca wiążą z realizowanym przez ARP programem „Fabryka”. Zakłada on budowę w średnich miastach biurowców klasy A. – Biurowców do tej pory zarezerwowanych dla bardzo dużych miast, o największym standardzie. Przedsięwzięcie skierowane jest do firm działających na terenie Chełma, które będą chciały mieć siedzibę w nowoczesnym budynku – podkreśla Dariusz Andrzejewski, odpowiedzialny za inwestycje w spółce Operator ARP.

Władze Chełma liczą, że inwestycja pozwoli na stworzenie w mieście nowych miejsc pracy.

– Niewątpliwie wpłynie to korzystnie na pozostanie w naszym mieście ludzi młodych z wyższym wykształceniem, a także może pobudzić gospodarczo nasz obszar poprzez połączenie nowoczesnych usług z usługami już istniejącymi – czytamy w projekcie uchwały w sprawie utworzenia spółki celowej.

Z kolei Andrzejewski dodaje, że wybór chełmskiej lokalizacji został poprzedzony analizami. Wykazały one, że taka inwestycja jest w mieście potrzebna: – To przedsięwzięcie komercyjne, więc musi na siebie zarobić. Będziemy starali się natomiast, żeby stawki najmu były jak najniższe. Mamy dotyczące dostępnych w mieście powierzchni biurowych i ich cen. Chcemy je dopasować do rynku, żebyśmy nie mieli problemu z komercjalizacją – podkreśla przedstawiciel spółki, która podobne inwestycje realizuje już w Elblągu, Włocławku i Stalowej Woli.

Kompleks usługowo-biurowy ma mieć powierzchnię do 7 tys. mkw. Teren u zbiegu ul. Lwowskiej i Armii Krajowej częściowo dalej będzie pełnił funkcję dworcową. W planach jest powstanie nowoczesnych wiat i budynku obsługi dworca.

Projekt inwestycji ma powstać w przyszłym roku, w tym czasie powinny zostać uzyskane wszystkie niezbędne pozwolenia. Budowa ma ruszyć w 2023 roku i powinna potrwać około dwa lata.