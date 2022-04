Kolejne miasto w Lubelskiem ma hulajnogi na minuty. Droga przyjemność

Lubelskie. Miasto będzie dopłacało do żłobka. Radny do rodziców: „Bierzcie się za robotę”

Radni Łukowa zdecydowali o wsparciu rodziców posyłających swoje pociechy do żłobków, ale tych niepublicznych. Będzie to 200 złotych miesięcznie w ramach Łukowskiego Bonu Żłobkowego. – Zapracujcie na swoje dzieci, to jest właściwa droga, a nie wyciąganie ręki po pieniądze publiczne – uważa radny Jarosław Okliński.