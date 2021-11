Lubelskie. Rzucił się z maczetą na policjantów. Odpowiedzieli paralizatorem

Do awantury doszło w jednej z miejscowości niedaleko Chełma. Policjantów wezwano do agresywnego mężczyzny, który zaatakował swojego ojca. Wcześniej razem pili alkohol. 44-latek miał zranić ojca nożem.

Kiedy mundurowi dotarli na miejsce, mężczyzna wciąż był agresywny i nie stosował się do poleceń.

- Trzymając w ręku maczetę, groził funkcjonariuszom pozbawieniem życia. W pewnej chwili rzucił nią w kierunku jednego z policjantów - mówi kom. Ewa Czyż, rzecznik chełmskiej policji.

Policjanci obezwładnili napastnika z pomocą paralizatora. 44-latek trafił do aresztu. Jego ranny ojciec został przewieziony do szpitala. Po opatrzeniu ran wrócił do domu. Napastnikowi grozi do 10 lat więzienia.