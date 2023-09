Ministerstwo sypnęło kasą na hale sportowe przy dziewięciu miejskich szkołach

Prezydent Jakub Banaszek poinformował, że chełmski ratusz otrzymał ponad 20 milionów z rządowego programu Olimpia. Zakłada on budowę przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich. Mają to być hale o lekkiej konstrukcji, z boiskiem wielofunkcyjnym i wymiarach pola gry od 9 na 18 metrów do 20 na 40 metrów.

W Chełmie przyszkolne hale powstaną przy szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 7. "Siódemka" może liczyć na dwa obiekty. W projekcie znalazły się także II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Orlicz-Dreszera, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych oraz Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

– Łączna wartość projektu to kilkadziesiąt milionów złotych. Cieszę się, bo wiele szkół rozszerzy swoją ofertę sportową – podkreśla prezydent Banaszek.

Miasto maksymalnie mogło ubiegać się o wsparcie wynoszące 70 proc. kosztów kwalifikowalnych. Przy największej hali, z boiskiem o wymiarach 20 na 40 metrów dofinansowanie wynosi 2,8 mln zł.