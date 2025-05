Młodzi odkrywcy znów ruszają do akcji! Naukowe święto w Chełmie już 23 maja

Chełm znów stanie się stolicą młodej nauki! W piątek o godzinie 9, w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie zagości Dzień Młodego Naukowca – wydarzenie edukacyjne, które od lat przyciąga młodych pasjonatów nauki z całego regionu. Impreza odbędzie się w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich 55.

W programie przewidziano mnóstwo atrakcji: interaktywne prezentacje, warsztaty naukowe, efektowne pokazy i samodzielne eksperymenty. Co ważne – wydarzenie skierowane jest do uczestników w każdym wieku: od przedszkolaków, przez uczniów szkół podstawowych i średnich, aż po studentów. To dzień, w którym każdy może poczuć się jak prawdziwy naukowiec.

Za organizacją przedsięwzięcia stoją dr Elżbieta Miterka i mgr Sylwia Maciuk – wykładowczynie PANS, a zarazem opiekunki Klubu Młodego Odkrywcy „MathExp” oraz trenerki programu Klubów Młodego Odkrywcy (KMO) przy Centrum Nauki Kopernik. Dzięki ich zaangażowaniu, wydarzenie co roku rośnie w siłę i zyskuje coraz szerszy rozgłos.

PANS w Chełmie od 2017 roku jest oficjalnym Partnerem programu Klubów Młodego Odkrywcy, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik. Wspólnie z innymi instytucjami edukacyjnymi w kraju, uczelnia promuje naukę poprzez doświadczenie i zabawę, a Dzień Młodego Naukowca jest tego najlepszym przykładem.