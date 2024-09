Młyn Michalenki czeka na głosy mieszkańców Chełma

Chełm nabył prawa własności do młyna 4 lata temu, kiedy to obiekt należał do Skarbu Państwa. Podjęcie tej inicjatywy ma charakter strategiczny- projekt zakłada przekształcenie go w nowoczesne centrum kultury, złożony m.in. z sali teatralnej, muzealnej oraz innych przestrzeni wystawowych.

- Nie chcemy rezygnować z tego projektu. Uważamy, że takie centrum jest w Chełmie bardzo potrzebne. Nowa sala teatralna otworzy przed nami nowe możliwości i pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej- mówi Damian Zieliński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chełm.- Dodatkowo, lokalizacja na ul. Lubelskiej, w centrum miasta, jest miejscem reprezentacyjnym, a obecnie młyn nie wygląda estetycznie, przez co trochę straszy.

Chociaż została wykonana dokumentacja projektowa oraz miasto otrzymało dofinansowanie z programu Polski Ład, inwestycja napotkała trudności. Na przestrzeni czasu było ogłoszonych kilka przetargów, jednak żadnego z nich nie udało się rozstrzygnąć z powodu ofert przekraczających zaplanowany budżet. Z tego względu miasto postanowiło wystąpić do rządu o zmianę zakresu dofinansowania, które miało być przeznaczone na rewitalizację młyna

- Środki z Polskiego Ładu, w wysokości ponad 40 mln zł mają być przeznaczone na remont 15 km dróg- wyjaśnia Damian Zieliński. - Obecnie jesteśmy na etapie analizowania, które drogi zgłosimy do projektu.

Jednak pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych, które mogą pokryć od 71 do 79% kosztów realizacji projektu. Aby móc skorzystać z tej możliwości, miasto przeprowadza konsultacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem opinii od osób ze specjalnymi potrzebami.

Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię poprzez:

wypełnienie formularza online na stronie Urzędu Miasta Chełm: https://chelm.konsultuje.pl/

złożenie wypełnionej ankiety bezpośrednio w urzędzie lub drogą pocztową.

udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w poniedziałek (16 września) o godz. 16 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm.

Konsultacje potrwają do 23 września, a jego wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Projekt pn. „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie, miasto będzie mogło rozpocząć prace nad przekształceniem historycznego młyna.