Mundurowi robią pompki. To charytatywny challenge dla chorej na raka nastolatki

Jak spakować bieliznę na urlop?

Urlop to czas, na który czeka większość aktywnych zawodowo kobiet. Wyjeżdżając na wczasy, zapominamy o codziennych obowiązkach. Nie musimy wcześnie wstawać, kompletować stroju do pracy i przygotowywać śniadania. Nie męczymy swojego ciała, przesiadując za biurkiem. Podczas wakacyjnego wyjazdu wreszcie możemy oddać się temu, co naprawdę lubimy. Zanim jednak trafimy do kurortu, w którym zarezerwowałyśmy pokój, trzeba spakować walizkę. Wspomniana czynność dla wielu z nas stanowi spore wyzwanie.