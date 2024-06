Miał przy sobie "tabletki gwałtu". Już trafił za kratki

Kiedy wykonać przeprowadzkę? Najlepsze sezony na zmianę mieszkania czy domu

Osoby planujące przeprowadzkę często zadają sobie pytanie: kiedy się przeprowadzić do nowego miejsca? Najlepiej zaplanować przeprowadzkę z góry, tak, aby wprowadzić się do nowego mieszkania lub domu bez zbędnych nerwów. Wybierz więc termin przeprowadzki odpowiedni do Twoich potrzeb i zaplanuj ten dzień tak, by wszystko poszło sprawnie! Kiedy warto się przeprowadzić? Czy przeprowadzka zimą ma sens? Jakie przesądy o przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania są powszechnie znane? Odpowiadamy!