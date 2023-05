Ptasi podglądacze już zacierają ręce. Chełmskie pustułki oczekują młodych

W Chełmie pustułki zauważono w 2011 roku, wtedy też założono dla nich budki lęgowe na kominie oraz wieży wymienników ciepła. Dzięki temu pustułki corocznie bez przeszkód mogą przystępować do lęgu, a ze złożonych w bezpiecznych warunkach jaj wykluwają się pisklaki.

W budkach tych dwóch par zamontowano kamery z transmisją na żywo. Jest to gratka dla miłośników birdwatchingu oraz pasjonatów przyrody. Maj to najbardziej wyczekiwany moment sezonu. Lada moment wyklują się pisklęta.

– By popularyzować wiedzę o pustułkach oraz zaangażować internautów, zorganizowaliśmy wraz ze współpracującym z nami ornitologiem, konkurs na najciekawsze obserwacje z budek lęgowych – mówi Monika Wosik, dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Cemex Polska. – Do konkursu zaprosiliśmy również partnerów zewnętrznych zaangażowanych w ochronę pustułek, którzy podobnie jak my, wieszają skrzynie lęgowe i udostępniają transmisje w internecie.

W konkursie „Podpatrzone u pustułek!” mogą wziąć udział wszyscy internauci zainteresowani życiem ptaków. Ciekawe obserwacje z gniazd uwiecznione na zdjęciu (np. zrzucie ekranu z transmisji), nagraniu ekranu lub w prezentacji multimedialnej, można zgłaszać do końca lipca. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie pustulki.pl.

Wydarzenia z życia ptaków warto obserwować i dokumentować. Może wzbogacić to nie tylko o wartościową wiedzę przyrodniczą, ale również w ornitologiczne gadżety.

Pustułka jest objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Istotnym elementem wspierającym jej czynną ochronę jest montaż skrzyń lęgowych.