Przebudowa miejskiego stadionu tuż-tuż. Ratusz ogłosił przetarg na Lubelskie Centrum Piłki Nożnej

- To kolejna, duża inwestycja w infrastrukturę sportową w Chełmie. Równolegle prowadzone są prace przy budowie stadionu lekkoatletycznego, powstają też boiska sportowe przy chełmskich placówkach oświatowych – mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma i dodaje: Lubelskie Centrum Piłki Nożnej, czyli de facto nowy stadion piłkarski i profesjonalna baza treningowa, to następny element realizowanego przez miasto szeroko zakrojonego projektu sportowego. Cieszę się, że stadion przy ul. Szwoleżerów odmieni swoje oblicze, a utalentowana młodzież z Chełma będzie mogła szlifować swoje umiejętności w komfortowych warunkach.

Koszt budowy Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej to blisko 89 mln złotych. Miasto na ten projekt otrzymało z Ministerstwa Sportu aż 44 miliony złotych dofinansowania. Dzięki przebudowie Stadion Miejski będzie w pełni zadaszony, z podgrzewaną murawą i oświetleniem. Na trybunach będzie mogło zasiąść 6 tysięcy kibiców.

Miasto na oferty czeka do 4 marca. Projekt, po wyłonieniu wykonawcy, będzie realizowany w trybie "Zaprojektuj i buduj". Firma, która wygra przetarg na realizację zadania będzie miała do 33 miesięcy od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31 grudnia 2026 r.