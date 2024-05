Rzucił się z tłuczkiem na przechodnia. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Do zdarzenia doszło w czwartek. Policja poinformowała o nim dzisiaj. Podano, że 26-latek najpierw bez powodu najpierw kopnął w plecy przechodzącego alejką mężczyznę, a gdy ten upadł, zaczął go kopać. Natomiast na koniec jeszcze uderzył ofiarę tłuczkiem w głowę.

Sprawca uciekł, ktoś wezwał pomoc, poszkodowany trafił do szpitala, a mundurowi zaczęli szukać napastnika. Namierzyli go i zatrzymali jeszcze tego samego dnia. Był u siebie w domu. Znaleziono też tłuczek, którym zaatakował 30-latka. Tłumaczył, że nosi go dla samoobrony, ale nie potrafił wyjaśnić, czemu użył w zupełnie innym celu.

- W piątek został doprowadzony do prokuratury gdzie przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania średniego uszkodzenia ciała. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres 3 miesięcy - informuje sierż. sztab. Angelika Głąb-Kunysz z chełmskiej policji.

Dodaje, że za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.