Startuje kolejna edycja BO. Mieszkańcy zadecydują na co miasto wyda 2,5 mln zł

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty od 3 czerwca do 1 lipca w ramach trzech kategorii:

– Serdecznie zapraszam mieszkańców Miasta Chełm do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jestem pewien, że mają Państwo mnóstwo pomysłów, których realizacja będzie niezwykle istotnym aspektem rozwoju naszego Miasta i okazją do aktywizacji lokalnej społeczności – zachęca chełmian prezydent Jakuba Banaszek. – Zaangażowanie w Budżet Obywatelski to wspaniała okazja do realizacji zadań o zróżnicowanym charakterze. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły zarówno w obszarze zadań inwestycyjnych, jak również tych o charakterze społecznym, kulturalnym czy integracyjnym. Dodatkowo w tym roku uruchomiliśmy możliwość składania projektów w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Zadania na poziomie osiedlowym i ogólnomiejskim wzajemnie się uzupełniają, dając impuls do rozwoju całego Miasta. Zapraszam do zgłaszania projektów i wspólnie zmieniajmy Chełm! – zachęca prezydent Chełma.