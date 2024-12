Chełm w 2025 roku: rekordowy budżet, zmiany w oświacie i "wystrzałowy" Sylwester

Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych przez prezydenta Chełma był budżet na nadchodzący rok.

– Budżet prorozwojowy, rekordowy w historii miasta, to ponad miliard sto dwadzieścia dwa miliony złotych przeznaczonych na wydatki, w tym 638 milionów na inwestycje. To ponad sto ulic przeznaczonych do remontu – poinformował prezydent Jakub Banaszek.