To koniec agarków. Producent znanych słodyczy postawiony w stan likwidacji

Chełmski zakład słodycze produkuje od lat 50. ubiegłego wieku. W swojej ofercie ma kilkadziesiąt produktów, a smak legendarnych agarków w czekoladzie czy miętowych dropsów zna cała Polska. Wszystkie wyroby powstają z naturalnych składników, bez użycia konserwantów. W ostatnich latach sytuacja finansowa firmy sukcesywnie się jednak pogarszała. Do tego stopnia, że zarząd spółdzielni wnioskował o postawienie jej w stan likwidacji.

Pierwsze walne zgromadzenie akcjonariuszy w tej sprawie odbyło się 13 kwietnia. Podjęto na nim uchwały o likwidacji i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Okszowskiej w Chełmie. Drugie, decydujące posiedzenie zaplanowano na ostatni czwartek.

– Została na nim przyjęta uchwała o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji – potwierdza Leszek Bajkowski, do niedawna prezes SPIN-u, a obecnie jeden w trojga likwidatorów. Pozostałymi zostali: Sabina Malec, do niedawna członkini zarządu oraz Krzysztof Kleban, do tej pory pełniący funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Jak tłumaczył nam niedawno Bajkowski, jednym z głównych powodów takiej decyzji były drastyczne w ostatnim czasie podwyżki surowców i opakowań. Druga kwestia to duże koszty pracy, bo firma zatrudnia głównie osoby niepełnosprawne. Stanowią one 85 proc. 54-osobowej załogi. Tymczasem rządowe dofinansowanie do tych stanowisk od 2013 roku spadła z 1600 zł do 1200 zł przy jednoczesnym prawie dwukrotnym wzroście płacy minimalnej.

– Produkcja będzie trwała, dopóki będziemy mieli surowce. Najprawdopodobniej zakończymy ją w maju. Przeprowadzona zostanie wycena majątku. Jest on na tyle duży, że wystarczy na przeprowadzenia procesu likwidacji i pokrycie zobowiązań wobec pracowników i innych związanych z tym kosztów – zapowiada Leszek Bajkowski.

Zakład zlokalizowany jest na ponad półtorahektarowej działce, na której znajdują się trzy budynki. Oprócz sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w grę wciąż wchodzi znalezienie nowego inwestora bądź licytacja firmy. W tej kwestii na ten moment nie ma jednak konkretów.