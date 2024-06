Uwaga na zapadlisko w jezdni pomiędzy Chełmem a Zamościem

– Obecnie stoi tam policja, by nikt nie wjechał w to zapadlisko. Policjanci mówią, że ma wymiary około 50 na 50 cm i około 30 cm głębokości — napisała do nas pani Anna.

Jak dowiedzieliśmy się Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, u właściciela drogi, zapadlisko już wczoraj zostało oznakowane. Według drogowców zapadlisko ma nieco mniejsze wymiary, niż padała nasz czytelniczka. Jego głębokość wynosi około 10 centymetrów. Uszkodzenie jezdni mogło powstać w wyniku podmycia drogi w czasie ostatniej ulewy. – Już wczoraj nasze służby oznakowały to miejsce. Dziś na miejscu będą nasi fachowcy, którzy ocenią rozmiar szkód oraz określą zakres naprawy. Awaria ma być usunięta bezzwłocznie – usłyszeliśmy w ZDW.