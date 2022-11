W tym mieście bilety komunikacji miejskiej wciąż bezpłatne. Będą zmiany w kursowaniu autobusów

Korekty to efekt trwających w ostatnim czasie konsultacji.

– Od września zbieraliśmy uwagi dotyczące rozkładów jazdy. Odbyło się spotkanie z prezesem spółki, podczas którego mieszkańcy także mogli zgłaszać swoje propozycje. Zebraliśmy te opinie i wiele z nich uznaliśmy za zasadne. Przeprowadziliśmy własne badania jeżdżąc poszczególnymi liniami i licząc pasażerów i wiele z tych opinii uznaliśmy za zasadne – mówi Artur Mazurek, kierownik eksploatacji w Chełmskich Liniach Autobusowych.

Największe zmiany obejmą linię nr 14. – Będzie ona jeździła przez osiedle Kochanowskiego, które do tej pory nie miało dostępu do komunikacji miejskiej. Mieszkańcy musieli dochodzić do ul. Rejowieckiej, niektórzy do przystanku mieli ponad kilometr – tłumaczy Mazurek.

Początkowy i końcowy przystanek „czternastki” nie ulegną zmianie. Na trasie pojawią się za to nowe przystanki: Synów Pułku/Zachodnia (w stronę dworca PKP) i Kochanowskiego 1 (w obu kierunkach). W ciągu dnia wykonywanych będzie pięć kursów, o dwa więcej niż obecnie.

Do pętli przy ul. Ceramicznej wydłużona zostanie trasa „ósemki”. W tym przypadku uwzględnione zostały prośby mieszkańców o wprowadzenie szybkiego połączenia Glinianek z centrum miasta. Drobnym korektom ulegną godziny odjazdów autobusów linii nr 12 i 13, co ma na celu głównie udogodnienie dojazdu na lekcje uczniom chełmskich szkół. W weekendy „przyspieszone” zostaną odjazdy wybranych kursów linii nr 11 i 13 (w soboty) oraz 1, 2 i 9 (w niedziele). W niedziele i święta pojawią się także dwa dodatkowe kursy „dwunastki”.

– Nowe rozkłady jazdy zostaną wywieszone na przystankach 30 listopada. Już teraz są dostępne na naszej stronie internetowej, obok tych obowiązujących do końca miesiąca – podsumowuje Artur Mazurek.

Jak zapewnia przedstawiciel CLA, przejazdy miejskimi autobusami pozostaną bezpłatne. Darmowa komunikacja w Chełmie funkcjonuje od 1 września 2021 roku. Według szacunków przewoźnika od tamtej pory zainteresowanie korzystaniem z publicznego transportu w mieście wzrosło o ok. 25 procent.