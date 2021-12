Uczniowie, ich rodzice i absolwenci wciąż walczą o liceum w Dubience. Zbierają podpisy pod petycją

Przypomnijmy, że 10 grudnia radni powiatu chełmskiego podjęli na sesji uchwałę „w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience”. Placówka ma być stopniowo wygaszana do 2025 roku. Obecnie uczy się tam 58 licealistów, którzy otrzymali zapewnienie, że zakończą ten etap edukacji w swojej szkole. Ale nie będzie już kolejnych rekrutacji do klas pierwszych.

Jak argumentowali urzędnicy, liceum mundurowe osiąga coraz słabsze wyniki, cieszy się nikłym zainteresowaniem ze strony uczniów z powiatu chełmskiego, a koszty jego utrzymania są coraz wyższe (organem prowadzącym jest starostwo w Chełmie).

To nie może się zdarzyć

Decyzja radnych spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem licealistów oraz ich rodziców, którzy byli na sali obrad radnych. W rozmowie z nami przyznają, że nie wyobrażają sobie, aby szkoła w Dubience została zlikwidowana.

– To liceum wyszkoli lepiej niż zwykła „mundurówka”. Mamy tam obozy, gdzie naprawdę dowiadujemy się bardzo dużo o Wojsku Polskim, o funkcjonowaniu Straży Granicznej. Poznajemy od podstaw całe to żołnierskie rzemiosło – tłumaczy Dawid Wens, jeden z uczniów pierwszej klasy.

– Mój syn w czwartej klasie szkoły podstawowej powiedział, że chce iść wyłącznie do szkoły w Dubience. Tam jest świetne przeszkolenie, świetna kadra pedagogiczna, jest kładziony nacisk na przedmioty wojskowe. To są najważniejsze przedmioty dla tych dzieci – dodaje Agnieszka Niedzielska, mama Dawida.

– Moje dziecko powiedziało: „Mamo, ja sobie nie wyobrażam przenoszenia się do innej szkoły. Ja w tej szkole zaczęłam naukę i ja chcę ją tutaj skończyć, bo mi się tutaj wszystko podoba” – przekonuje Anna Okońska, mama trzecioklasistki.

Matka szkół mundurowych

We wtorek ruszyło zbieranie podpisów pod petycją internetową: „Nie zgadzamy sie na likwidacje szkoły mundurowej LO w Dubience” (pisownia oryginalna). W momencie publikacji tego tekstu swoje poparcie zadeklarowały 323 osoby.

– To pierwsza szkoła mundurowa na terenie województwa lubelskiego, matka wszystkich szkół mundurowych w Polsce. To serce miejscowości Dubienka. Wieś ta położona jest przy samej granicy z Ukrainą. Od lat na terenie gminy znajduje się Placówka Straży Granicznej w Skryhiczynie. Dzięki temu mundur dla naszej społeczności to codzienność. Pogranicznicy, którzy patrolują okoliczne rejony, dają przykład tym młodym ludziom, jak wygląda ta praca. W żadnej szkole mundurowej w mieście, młodzież tego nie ujrzy. Nie ujrzy tego poza lekcjami. Tutaj mają to codziennie. W szkole i poza nią – czytamy w petycji (pisownia oryginalna), skierowanej do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.