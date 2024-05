Zaatakował dziecko. Chłopiec aż stracił przytomność

Działo się to kilka dni temu. Chłopiec był na zakupach. W pewnym momencie dorosły mężczyzna złapał go mocno za szyję, podniósł w ten sposób do góry i przeniósł do drzwi wejściowych. 10-latek nawet na chwilę stracił przytomność.Później wrócił do domu i opowiedział o tym matce. Kobieta zgłosiła sprawę policji.

Funkcjonariusze dotarli do 30-latka, zatrzymali go i przedstawili zarzuty. Ma odpowiadać za uszkodzenie ciała i doprowadzenie do rozstroju zdrowia. Grozi za coś takiego do 2 lat wiezienia.

Policjanci wnioskowali o dozór dla mężczyzny oraz zakaz zbliżania się do chłopca.