Brazylijczyk poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany na granicy w Hrebennem

Do zatrzymania doszło 9 kwietnia na kierunku wyjazdowym z Polski. Brazylijczyk zgłosił się do odprawy granicznej w drogowym przejściu granicznym w Hrebennem. Podczas rutynowej kontroli granicznej funkcjonariusze ustalili, że jest on poszukiwany przez brazylijskie organy ścigania na podstawie czerwonej noty Interpolu wydanej w 2022 roku.

– Mężczyzna ma orzeczoną w Brazylii karę 18 lat pozbawienia wolności za popełnione zabójstwo – poinformował kpt. SG Dariusz Sienicki z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dzień po zatrzymaniu cudzoziemiec został doprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie wykonano z jego udziałem czynności procesowe.

Następnie trafił do Sądu Okręgowego w Zamościu. Tam zapadła decyzja o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na 7 dni w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji procesowej.