Andrzejkowa fiesta w El Cubano

Andrzejki z Trzydziestką

Impreza na dwóch parkietach, trzydziestka wypełniona po brzegi. Tak wyglądały Andrzejki w popularnym lubelskim Klubie 30. Jeśli jesteście ciekawi, co się działo tej nocy w klubie, to zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Tak się bawi Lublin!