Bielizna w Zgrzycie

Bielizna pojawiła się w połowie lat 80-tych i od razu narobiła niemałego zamieszania. Już pierwsza "radiowa" kompozycja pt. "Terrorystyczne Bojówki" dotarła do drugiego miejsca jedynej niezależnej listy przebojów realizowanej wtedy na antenie Rozgłośni Harcerskiej. Debiutancka płyta pt. "Taniec Lekkich Goryli" została przyjęta entuzjastycznie zarówno przez słuchaczy, jak i krytyków muzycznych. Chwalono zespół za "połamaną" rytmikę oraz niebanalne teksty nawiązujące do tajemniczej, polskiej egzystencji lat 80-tych. Kolejne wydawnictwa - "Wiara, Nadzieja, Miłość i Inwigilacja"; "Tag"; "Pani Jola"; ugruntowały pozycję zespołu na niezależnej scenie rock&rollowej.

W roku 2000 ekipa Bielizny pod szyldem Doktor Granat wydała płytę pt. " Świadkowie Rocka". W 2003 roku Bielizna wraz z Trzecim Programem Polskiego Radia wydała płytę pt. "W Dzikim Kraju". Z płyty tej pochodzi piosenka pt. "Zimny Wiatr" uznawana za nieoficjalny hymn stoczniowców walczących o odzyskanie Stoczni Gdańskiej. W październiku 2009 roku ukazała się płyta pt. "Obrazki z wystawki". Recenzenci chwalili zespół za twarde, riffowo-funkowe granie oraz gorzki, zjadliwy komentarz do poczynań dziwnych osobników zamieszkujących kraj nad Wisłą. Płytę promowały single "Kurt Cobain", "Kolumbowie znad Wisły" oraz "Wściekły Jad", do których "obrazki" można obejrzeć na Facebooku. W 2018 roku, po 25 latach, ukazała się kompaktowa wersja płyty pt. "Tag", która dotychczas była dostępna jedynie na kasecie. O muzyce z płyty "Tag" znakomicie wypowiadał się nieżyjący, legendarny perkusista zespołu Rush - Neil Peart. W 2019 roku zespół zaprezentował w internecie "Epitafium dla Piotra S." - ponad 12 minutową kompozycję będącą hołdem złożonym człowiekowi, który podpalił się protestując przeciwko polityce tzw. "dobrej zmiany". Obecnie zespół kończy nagrywać materiał na najnowszą płytę pt. "Bagno". Wydawnictwo prawdopodobnie ukaże się na wiosnę.

