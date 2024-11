Black metalowy koncert roku w Zgrzycie

Gorgoroth to niekwestionowana legenda black metalu. W Polsce dodatkowo otoczona kultem po pamiętnym koncercie w krakowskim Studiu Krzemionki 1 lutego 2004 r. Gorgoroth powstał w Bergen w 1992 i ma na koncie tak ważne albumy dla całego gatunku jak: „Pentagram”, „Antichrist”, „Under the Sign of Hell”, czy „Incipit Satan”. Zespół został założony przez Infernusa, który pozostaje jedynym członkiem oryginalnego składu.

Norweski Mortiis powstał jako solowy projekt - Havarda Ellefsena, znanego wcześniej z wielkiego Emperor. Mortiis nie stroni od takich brzmień jak: ambient, darkwave, czy industrial, czego rezultatem jest kilkanaście nagranych płyt. Dodatkowo zagrają: Aran Angmar oraz Hats Barn. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na stronie eventim.pl.