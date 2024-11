Bombowa komedia

Caroline i Stéphane wyjeżdżają na Korsykę do swojego wakacyjnego domu zdeterminowani, by odpocząć i zakochać się w sobie po urodzeniu najmłodszego dziecka. To nie będzie łatwe! Caroline: jest w środku "poporodowej" depresji, rozwija irracjonalną zazdrość. Natomiast Stéphane: sfrustrowany psycholog, rozumie powagę sytuacji. Wyprzedza sprawy i zatrudnia opiekunkę dla dzieci na czas wakacji. Atmosfera robi się gorąca, Stéphane i Alban (przyjaciel rodziny) się gotują, a Caroline się przegrzewa... krótko mówiąc, to bomba z opóźnionym zapłonem. Bilety do nabycia na kupbilecik. Początek o godzinie 18:00.

Obsada (zamiennie):

Caroline: Anna Czartoryska - Niemczycka / Katarzyna Glinka / Sylwia Juszczak-Krawczyk Sam: Karolina Sawka / Maria Wieczorek / Marta Maria Wiśniewska

Stephane: Sambor Czarnota / Radosław Pazura

Alban: Wojciech Błach / Michał Rolnicki.