Bracia Waglewscy pożegnają się koncertowo z „Balladami i Protestami”

Synowie Wojciecha Waglewskiego – Piotr „Emade” Waglewski i Bartosz „Fisz” Waglewski – założyciela i lidera Voo Voo, swoją przygodę z muzyką zaczynali od hardcore’a i metalu, a sławę zdobyli jako hiphopowcy. Wreszcie z zespołem Tworzywo Sztuczne stworzyli osobliwą mieszankę brzmień: jazzowych, rockowych, elektronicznych i hiphopowych. Sprawiając, że FISZ EMADE TWORZYWO stał się jednym z najważniejszych polskich zespołów . Jako pierwsi w Polsce, na tak wysokim poziomie wprowadzili w polskim hip-hopie tzw. miękkie brzmienia (samplując jazz) i miękkie teksty, nawiązując w pewnym momencie do klimatów Native Tongues. Od tamtego okresu do dzisiaj, bracia Waglewscy stale eksperymentują z nowymi brzmieniami.

Ich ostatni album, „Ballady i Protesty” to mocny powrót do muzycznych korzeni zespołu – do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta – hip – hop czy elektronika. To sentymentalna opowieść o brzmieniach, które były inspiracją i wskazały drogę dalszych poszukiwań. I, jak zawsze u Fisza, wszystko to przekazane w mocnych tekstach, pełnych ironii, skupienia nad pędzącym nie wiadomo dokąd światem, wnikliwych spojrzeń w głąb gościa zagubionego w chaosie nieuchronnych zmian.

Kiedy? 21.04.2024 (niedziela)

Gdzie? Studio im. Budki Suflera Radio Lublin

O której? Otwarcie bram: 19:00. Start koncertu: 20:00

Bilety: https://stage24.pl/events/fisz-emade-radio-lublin-2030