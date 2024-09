Chory na bluesa. Spotkanie ze Sławkiem Wierzcholskim

Rozmowa będzie dotyczyła książki „Bluesowy alfabet Sławka Wierzcholskiego”. Spotkanie będzie przeplatane muzyką na żywo w wykonaniu samego autora. Będzie okazja do zadawania pytań i zdobycia autografu na książce lub płycie.

Sławek Wierzcholski to jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki bluesowej w Polsce. Stworzona przez niego Nocna Zmiana Bluesa, to najdłużej nieprzerwanie działający polski zespół bluesowy. Ich przygoda trwa już 40 lat. Sławek Wierzcholski to również wirtuoz harmonijki i autor dwóch podręczników gry na tym instrumencie. Przez długie lata był prezenterem Polskiego Radia „Trójka”, na falach której popularyzował blues oraz organizator festiwali bluesowych. Spotkanie poprowadzi dziennikarka Redakcji Muzycznej Radia Lublin Aya Al Azab.