Co robić w Lublinie? Imprezy w weekend 2-3 lutego

EL CUBANO:

PIĄTEK (2 lutego) – La Gozadera every Friday

Jedyne takie miejsce na mapie Lublina. To tu poczujecie klimat cudownej Havany.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (3 lutego) – Greeting from Havana

Jak na porządną imprezę przystało można spodziewać się samych niespodzianek.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 wejście za darmoszkę. Po 23:00 - 30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (2 lutego) – Urodzinowy Kac Vegas

Zapraszamy na niezapomnianą imprezę – Urodzinowy kac vegas w klubie Helium. W ten weekend Helium świętować będzie 9-te urodziny! Z tej okazji klub przygotował mnóstwo promocji i niespodzianek.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (3 lutego) –

KLUB HELIUM w Lublinie kończy już 9 lat! 9 lat niezapomnianych i niepowtarzalnych imprez w Lublinie. Jak przystało na urodziny szykujcie na porządny melanż!

DO 23:00 WEJŚCIE FREE! Po 23:00 wejście - 30 zł



RZUT BERETEM



PIĄTEK (2 lutego) – Italo disco!

Czy jesteście gotowi na podróż w czasie do złotych lat muzyki tanecznej? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną włoskiego klimatu, świetnej zabawy i największych hitów Italo Disco!

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (3 lutego) – Gorączka sobotniej nocy

Czy jesteś gotów na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie przeniesie Was w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Ceny Biletów:

START 22:00. DO 23:00 WEJSCIE FREE. PO 23:00 - 30 ZŁ



SERCE

PIĄTEK (2 lutego) – One night in SERCE

Karnawał to czas zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Na parkiecie spodziewajcie się światowych hitów!

Start od 22:00. Do 23:00 darmowe wejście z listy FB.



SOBOTA (3 lutego) – Polskie wesele z muzyką na żywo: zespół Playboys

To znowu się dzieję. Polskie Wesele! Oczywiście nie zabraknie młodej pary, księdza, tortu i najlepszego klimatu, a do tego koncert Playboys!

START: 21:00. Do 22.00 wejście free. Po 22.00 wejście 30 zł.

KLUB 30

PIĄTEK (2 lutego) – Życie zaczyna się po 30-tce: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20PLN całą noc



SOBOTA (3 lutego) – Saxoholic. Marek Krupa Sax

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (2 lutego) – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Dj Dźwięk zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Impreza startuje o 21:00. Wejście dla wszystkich free.



SOBOTA (3 lutego) – Only house music!

W najbliższą sobotę w OSTRO rządzi house, only house music. Gra: Alan White. I wszystko jasne!

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (2 lutego) – Pokaż rogi

Piątek! I po co się ograniczać? Wpadnij do Unicorna i pokaż rogi!

START: 21.00. Wejściówka za free.



SOBOTA (3 lutego) – Sobotnie tuptanie

W sobotę należy wręcz potupać. Bądźcie (nie)grzeczni i tuptajcie z dumą. Tak, jak to Lublin potrafi.

START: 21:00. Wjazd: free!!!

DOM KULTURY



PIĄTEK (2 lutego) – Wielka dyskoteka. Same Klasyki!

Jeśli dyskoteka, to tylko w Domu Kultury. I w najlepszym wydaniu.

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 25/30 zł.



SOBOTA (3 lutego) – Soundsystem. Gombao 33

Sobotni wieczór i noc upłyną pod znakiem reggae i dance hall. O klimat zadba ekipa Maty – Gombao 33.

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za 30 zł. Po 23.00 wejściówka 40 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (2 lutego) – Piątkowe Karaoke

Kazikowe KARAOKE! Nie może Was zabraknąć. I pamiętajcie, że śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (3 lutego) – Karaoke

Sobotnie karaoke to stały punkt programu klubu. Każda sobota to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart i piłkarzyki.

Start o 20:00. Wstęp Wolny!