Dawid Tyszkowski i jego opowieść o szczęściu

„Mam szczęście” to druga płyta studyjna Dawida Tyszkowskiego, którą promują single: „Chciałbym z tobą stworzyć dom”, „Gdzie jesteś?”, "Ćma" oraz "Wieloryby". To bardzo osobisty projekt, który powstał w niecodziennych warunkach – w zaciszu leśnej chatki, gdzie artysta spędził rok na tworzeniu nowej muzyki razem z Kamilem Paterem i Kubą Staruszkiewiczem. Ta płyta, to znacznie więcej niż tylko zbiór dwunastu utworów – to emocjonalna podróż przez różne aspekty życia. Jak mówi sam artysta: „To głęboko zakopana część mnie, akurat ta, której bałem się najbardziej i chyba nadal nie przestałem”.



Jako support wystąpi Pola Chobot & Adam Baran. Koncert odbędzie się w Fabryce Kultury Zgrzyt. Początek koncertu o godzinie 18:00. Bilety do nabycia online.