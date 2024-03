Dekalog Teatralny powraca na scenę Centrum Kultury

Dekalog Teatralny – dziesięć przykazań, dziesięć zasad. To pojęcie nie tylko religijne, to także niezapomniany filmowy „Dekalog” Kieślowskiego i Piesiewicza, który 30 lat temu stał się nowym punktem odniesienia i zaczynem otwartej rozmowy o wartościach w laickim świecie. Tematy z kamiennych tablic i współczesne odczytanie tego, co zawsze było dla ludzkości za trudne. Na takim założeniu ma oprzeć się „Dekalog Teatralny”. Zapraszamy na pierwsze tegoroczne spektakle, nawiązujące kolejno do ósmego i pierwszego przykazania.



„Hańba”

Postacią kluczową spektaklu jest Mecenas. Postać publiczna postrzegana jako silna i niezłomna – adwokat, polityk, lecz również artysta. Szanowany i nagradzany. W jednej chwili, uwikłany w oskarżenia, szantaże oraz własny, szargający jego dobre imię i wizerunek, proces sądowy. Pytanie „czy był winny, czy był ofiarą?” pobudza dalsze rozważania o manipulacji, szantażu w przestrzeni publicznej, prawie do obrony dobrego imienia i możliwości odbudowania go. Czy nadal prawdziwe lub spreparowane medialne doniesienia będą miały moc budowania i niszczenia ludzi?

Obsada: Arkadiusz Cyran, Ewa Pająk, Wojciech Rusin, Anna Maria Sieklucka, Jarosław Tomica i Agnieszka Warchulska.



„Pod lodem”

„Pod lodem” nawiązujące do przykazania Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, to uzupełnienie, uwspółcześnienie i rozmowa z pierwszym odcinkiem „Dekalogu” filmowego. Wtedy głównym bohaterem był komputer, za pomocą którego ojciec próbował dokonać obliczeń, czy lód na stawie wytrzyma ciężar jego syna. Artur Pałyga zaczerpnął tę historię do scenariusza spektaklu, pytając czy o ludzkim życiu powinna decydować nieludzka inteligencja.

W obsadzie zobaczymy: Arkadiusza Cyrana, Ewę Pająk, Wojciecha Rusina, Annę-Marię Sieklucką, Jarosława Tomicę i Agnieszkę Warchulską.



Harmonogram pokazów:

7.03 czwartek

godz. 18:00 - Hańba

godz. 20:00 - Pod lodem

8.03 piątek

godz. 18:00 - Hańba

godz. 20:00 - Pod lodem



9.03 sobota

godz. 18:00 - Hańba

godz. 20:00 - Pod lodem



10.03 niedziela

godz. 15:00 - Hańba

godz. 17:00 - Pod lodem



Bilety na spektakl dostępne są w kasie CK oraz online. Karnety** na spektakle dostępne są wyłącznie w kasie CK albo pod adresem: https://cklublin.bilety24.pl. Bilet ulgowy – 40 zł, bilet normalny – 50 zł.

Karnet ulgowy na dwa tytuły – 70 zł, karnet normalny na dwa tytuły – 85 zł.

** W ramach karnetu możliwe jest wykupienie biletów na spektakle, które odbywają się w różnych dniach.