Dezerter – legenda polskiego punk rocka wystąpi w lubelskim Zgrzycie

Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w Warszawie w maju 1981 r. Grupa przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pochodzącą od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Już jako Dezerter zespół nagrał kultowy singiel "Ku przyszłości" (1983). W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: "Fala" i "Jak punk to punk". Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera "Underground Out Of Poland" oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju - "Kolaboracja". Rok 1989 to kolejny album - "Kolaboracja II", a 1990 - "Wszyscy przeciwko wszystkim" (wydana w Polsce i we Francji) oraz dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.

Kolejne lata działalności przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in. "Blasfemię" (1992), "Ile procent duszy?" (1994), "Mam kły mam pazury" (1996), "Ziemia jest płaska" (1997). W XXI w. ukazały się trzy studyjne albumy: "Nielegalny zabójca czasu" (2004); "Prawo do bycia idiotą" (2010), który został doceniony nie tylko przez słuchaczy, ale wyjątkowo również przez branżę muzyczną, czego wyrazem była nagroda Fryderyk 2010; oraz "Większy zjada mniejszego" (2014). Zespół aktywnie i regularnie koncertuje nie tylko w kraju, ale również w wielu krajach Europy (Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia) oraz w Stanach Zjednoczonych. Piosenki Dezertera znalazły się na wielu składankach oraz trafiły na ścieżki dźwiękowe kilku filmów (m.in. "Wałęsa. Człowiek z nadziei" w reż. A. Wajdy oraz "Dom zły" w reż. W. Smarzowskiego).



JAD to zespół grający prosty punk inspirowany polskimi klasykami oraz amerykańskim hardcore. Czteroosobowa grupa powstała w Warszawie w 2017 roku. Przełom w ich karierze nastąpił po wydaniu we wrześniu 2022 płyty "Ból", która pchnęła grupę na szersze wody koncertowe. Ostatni rok był dla zespołu bardzo intensywny: polska trasa z Gruzją, europejska trasa u boku Full Of Hell oraz 16 koncertów w USA razem ze SPY. Tym razem będziecie mogli zobaczyć ich – jako support – na koncercie w Lublinie.

Początek koncertu o godzinie 19.00.

