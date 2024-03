DrGree i Ryszard Wolbach w Kultowej

Gatunki muzyczne w których artyści się obracają, to dwa skrajne bieguny. Ale to właśnie w Lublinie dojdzie do ich zbliżenia. To będzie połączenie klasyki Polskiego Rocka, którą reprezentuje Ryszard Wolbach znany z występów w zespole Harlem. Drugim biegunem jest nasz lubelski, nieszablonowy i alternatywny DrGree czerpiący z punk, rocka, reggae, ska i elektro popu. Numery, którymi rzucają publiczność na kolana są między innymi: „Miłosny Stalking”, „Jadę na Chilloucie” czy „Polskie Dziewczyny”. Podczas sobotniego koncertu DrGree i Ryszarda Wolbacha będzie mocno, wesoło, energetycznie i melodyjnie. Blisko dwie godziny potężnej dawki pozytywnej muzycznej energii.

Najlepsza impreza w mieście!

Kiedy? – 16.03.2023

Gdzie? – Klubokawiarnia Kultowa Lublin

Otwarcie bramki - 19.00. Start koncertu - 20.00. Bilet – 30 zł (dostępny w dniu koncertu przy wejściu do lokalu).