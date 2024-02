Dziesięcu wspaniałych tenorów w Puławach

Tenorzy zabiorą Państwa do „Granady", bo „Lubię wracać, tam gdzie byłem", z Meksyku przywiozą „Cielito lindo" i „La bamba". Zatęsknią za słońcem („O sole mio"), zachwycą wykonaniem „Hallelujah" Leonarda Cohena i zaczarują stwierdzeniem, że „Wielka sława to żart". Będzie i o wolności („Libertà" z repertuaru Al. Bano i Rominy Power), i o miłości („Can't Help Falling In Love" Elvisa Presleya), i o piękności („Belle" z musicalu „Dzwonnik z Notre Dame"). Bilety: https://bkb.pl/110555-3d832. Początek koncertu o godzinie 19.00 w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.