Ekumeniczny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych

Tegoroczny koncert poprowadzi Anna Kabulska, a wystąpią w nim:

Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Andrzeja Boubleja – jego działalność skupia się głównie na zapewnieniu oprawy muzycznej nabożeństw w lubelskiej Katedrze Prawosławnej. Chór często opuszcza mury cerkiewne, aby w Polsce i poza jej granicami prezentować kulturę muzyczną Kościoła Wschodniego, zwłaszcza prawosławnych tradycji wokalnych Południowego Podlasia i Chełmszczyzny. Zespół wziął udział w wielu festiwalach i koncertach muzyki sakralnej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Repertuar lubelskiego chóru to pieśni liturgiczne i paraliturgiczne różnych tradycji Prawosławia.



Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Lublinie – ma charakter ekumeniczny bowiem jego chórzystami są przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, a ich wspólnym celem jest śpiew oraz budowanie postaw tolerancji, szacunku do bliźniego i przełamywanie stereotypów związanych z odrębnością wyznaniową. Zespół prezentuje różnorodny repertuar – od klasycznych utworów, przez kanony z Taizé, po muzykę gospel. Od początku kieruje nim dyrygent i organista dr Adam Załęski.



Chór CUM SANCTIS – powstał w styczniu 2013 r., a w jego skład wchodzą osoby związane z parafią pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie oraz jej sympatycy. Wielokrotnie występował z koncertami w Lublinie i innych polskich miastach. Na repertuar składają się utwory chóralne a cappella oraz wokalno-instrumentalne.Dyrygentem i założycielem Chóru jest dr hab. Barbara Pazur, prof. UMCS, zatrudniona obecnie w Katedrze Wokalistyki i Kształcenia Wokalnego Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS.



Koncert odbywa się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. To coroczne wydarzenie obchodzone przez różne kościoły chrześcijańskie na całym świecie. Zazwyczaj trwa od 18 do 25 stycznia. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę jedności w obrębie chrześcijaństwa, wspieranie dialogu między kościołami oraz promowanie wspólnego zrozumienia i współpracy między wyznaniami.