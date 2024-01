Impreza w stylu lat 80-tych. „Back to 80’s” w lubelskim Zgrzycie

Od Modern Talking po Rage Against The Machine, od „Lambady" po „Enjoy The Silence". Usłyszycie wszystko, to co najlepsze w dekadach, które stworzyły największe dyskotekowe przeboje, tak popowe jak i alternatywne.

Startujemy o godzinie 20:00. Wejście 30 zł (płatne na bramce). Za sterami niezawodny DJ Hiroszyma.