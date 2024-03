Falochron w DDK Bronowice

„Czwartkowy Gram-OFF/ON” to przedsięwzięcie mające na celu popularyzowanie twórczości mniej znanych zespołów. Wspaniała muzyka, zmrok i ulotna gra świateł tworzą niezapomniany klimat wieczoru, w którym warto się zatopić. W najbliższy czwartek z pewnością usatysfakcjonowani będą miłośnicy łagodności i pięknych melodii. Te dwie cechy to wyróżnik stylu zespołu Falochron, który potrafi poruszyć – co nie jest łatwe – współczesnego odbiorcę. Muzyczna oferta zespołu to przykład akustycznej i alternatywnej poezji śpiewanej. Nie małe zdolności instrumentalistów oraz piękny głos wokalistki dopełniają wyjątkowości zespołu. Czwartkowy koncert promuje debiutancką płytę „Nad głębiami”, która powstała z inspiracji cyklem sonetów Adama Asnyka o tym samym tytule. Jak sami o sobie mówią powstali z potrzeby wyciszenia od wszechobecnego hałasu i marności słowa. Po raz pierwszy zaprezentowali się publiczności w 2022 roku, występując na legendarnym festiwalu YAPA w Łodzi, na którym zajęli 1 miejsce.

Koncert odbędzie się 14 marca (czwartek) o godzinie 19.00. Ceny biletów:

50 złotych – miejsca w I strefie

40 złotych – miejsca w II strefie

Link to biletowni znajduje się poniżej:

https://www.ddkbronowice.pl/wydarzenia/koncerty/falochron-czwartkowy-gram-off-on-48/bilety