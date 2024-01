Ferie w Muzeum Narodowym w Lublinie

„Uczony bez praktyki to pszczoła bez miodu”. Rusza międzynarodowe sympozjum pszczelarskie

W dniach 1-4 lutego 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego oraz w Pszczelej Woli odbędzie się międzynarodowe sympozjum pszczelarskie. Będzie to okazja do zapoznania się z sytuacją w sektorze pszczelarstwa, a także możliwościami i problemami przed jakimi on stoi.